20 мініатюрних іконописних робіт, виконаних у левкасній техніці, представлено на виставці, що відкрилася у сумській галереї BureauArt. Їх автори з усіх куточків України, учасники бієнале левкасу, що відбувся зусиллями центру сучасного мистецтва «Білий світ» (м. Київ). Роботи однакового розміру, хоча й різняться стильовим спрямуванням. Левкасна техніка, в основі якої використовують ґрунт левкас, бере початок у ХVІІ столітті. Виготовляючи ікони, майстри використовували ґрунт як основу для порошкоподібної крейди, додаючи клей тваринного або рибного походження.
ДУХОВНІСТЬ