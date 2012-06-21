Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському національному аграрному університеті (СНАУ) відбувся перший випуск слухачів магістерського курсу «Регіональний менеджмент».
Дипломи отримали 12 представників сільських, селищних, міських рад, які зараз працюють у новостворених ОТГ або на територіях, що планують об’єднуватися.
Вітаючи фахівців із завершенням навчання, т. в .о. голови Сумської ОДА Микола Подопригора наголосив, що підготовка спеціалістів для об’єднаних громад триватиме і надалі. Це стане суттєвим імпульсом при їх становленні і розбудові.
Як зазначив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, область першою в Україні розробила відповідну програму на період до 2020 року, запровадивши регіональне замовлення на підготовку фахівців за рахунок коштів обласного бюджету.
Передбачається, що наступного року СНАУ підготує ще 25 фахівців, у яких громади особливо зацікавлені. Зокрема, будуть сформовані дві групи, навчання яких фінансуватиметься як з обласного бюджету, так і юридичними та фізичними особами.