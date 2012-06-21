Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З корисною і цікавою ініціативою виступили активісти сумського відділення національно-культурного товариства «Арцах», які в обласній науковій бібліотеці провели свято «Наша мова – мова вічної землі, наше слово – слово вічного народу».
Вшановуючи українську, учасники зустрічі ознайомилися із творчістю видатного вірменського поета Ованеса Туманяна, якому нещодавно виповнилося б 151 рік. Звучали дві мови, а вірші класика із збірки «Крапля меду» також в українському перекладі.
До святкового зібрання долучилися наймолодші читачі. За повідомленням Спілки вірмен України, дітлахи розфарбовували малюнки кольорами прапорів України та Вірменії.