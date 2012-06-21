Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбувся третій відкритий чемпіонат з багатоборства зі службовими собаками «Юний кінолог», у якому взяли участь 45 представників 17-ти команд з різних куточків України.
Упродовж двох днів діти зі своїми вихованцями демонстрували навички своїх улюбленців у подоланні смуги перешкод, курсу слухняності та захисній службі.
Перше місце виборола команда Дніпра, на другу та третю сходинку піднялись юні кінологи відповідно Сумської та Кіровоградської областей.
Як наголосили в ході чемпіонату голова Сумської ОДА Микола Клочко та начальник ГУНП Сумської області Микола Лушпієнко, подібні змагання набувають широкої популярності. І зараз є всі передумови вважати, що окремі учасники змагань у майбутньому можуть пов’язати своє життя з кінологією, службою у правоохоронних органах.
А на думку головного судді змагань заступника начальника кінологічної служби Національної поліції Ярослава Красьохи, досвід Сумщини у створенні і підтримці гуртків «Юний кінолог» вправі бути використаним в інших регіонах України і насамперед на базі ГУНП України, що сприятиме не лише вихованню підростаючого покоління, а й поліпшенню криміногенної ситуації в країні.