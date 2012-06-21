Урочисте відкриття Ісламського культурного центру «Бісмілля» та мечеті відбулося в місті Сєверодонецьк. Як стверджують представники центру, це найсхідніша мечеть України на підконтрольній території. Облаштувати цей культурний простір вдалося завдяки наполегливій праці імама мусульман Луганщини Тимура Беридзе, який протягом кількох років будував мечеть і центр майже власноруч.
Учасники урочистого заходу стверджують, що «це надзвичайно важливо не тільки для мусульман області, а й для іноземних студентів-мусульман, що навчаються в Луганському державному медичному університеті», який тепер працює в Рубіжному.
Привітання імам мусульман Луганщини отримав від єпископа Луганського і Старобільського Православної церкви України Афанасія, гостей з турецької благодійної організації та представників різних громадських і релігійних організацій.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»