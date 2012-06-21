Перший відкритий урок з підлітками в рамках проекту «Шкільний офіцер поліції» у Сєвєродонецьку присвятили темі булінгу — цькуванню підлітків у школі. Відтепер подібні уроки регулярно проходитимуть більш ніж у 50 школах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Тематика занять — завжди цікава та різноманітна.
Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Луганської області, кожне з занять проходитиме по програмі «Школа і поліція», яка схвалена Міністерством освіти і науки України. Шкільні офіцери ефективно сприятимуть профілактиці правопорушень та формуванню активної громадянської позиції молоді.
А от у Сватовому вирішили більше уваги приділити безпеці на дорозі. Тут почав діяти новий проект «Увага, діти на дорозі». Його мета – створення умов для безпечного пересування школярів району через проїжджі частини автомобільних доріг. Для цього біля пішохідних переходів поблизу місцевої гімназії та другої школи встановили чотири пластикові фігурки школярів. Манекени придбали за проектом програми розвитку ООН.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»