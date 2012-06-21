Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Творчо підійшли до відзначення Всесвітнього дня вишиванки в деяких медичних закладах Тернополя та Львова.
Зокрема працівники територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області святкового дня прийшли на роботу не лише у гарних вишитих сорочках, а й у масках. Як поінформували у відділі комунікації головного управління Національної поліції в області, медики пошили маски власноруч, самі й оздоблювали захисні вироби узорами. Тематика вишивки, звісно ж, була медична. До слова, про теперішню надзвичайну ситуацію в країні й світі теж не забули, тож вишили на масці корону зі словом «вірус».
За час пандемії у Львівській обласній клінічній лікарні 35 лікарів інфікувалися Covid-19. До лікувального закладу і вдень, і вночі доправляють недужих з різними хворобами. Медики працюють у засобах індивідуального захисту. Як самі написали у соцмережі, креативу та таланту їм не позичати.
Скажімо, працівники першого анестезіолого-реанімацйного відділення вирішили зробити, кажучи їхніми словами, крутий ребрендинг вишиванки. І розмалювали свої захисні костюми червоно-чорними узорами.
У Всесвітній день вишиванки в цій лікарні сталася ще одна подія від щирого серця. Найменшеньких пацієнтів відділення інтенсивної терапії та відділення патології недоношених новонароджених одягнули у вишиті сорочки. Подарували ж ці вишиванки немовлятам учасниці Львівського осередку «Клуб успішних жінок». Уже третій рік поспіль доброчинці втілюють проєкт «Народжені у вишиванці».
У свято вишиванки Львів також запраг подякувати медикам за їхню важку й шляхетну працю, особливо зараз, у час спалаху коронавірусної інфекції. І організував своєрідний захід. Лікарі різних лікувальних закладів міста одягнули у вишиті сорочки та маски фігури левів, що стоять на охороні ратуші. Відтак усі разом виконали Державний Гімн України.
Зрештою, у вишиті сорочки та маски одягнули не лише кам’яних левів, а й статуї персонажів античної мітології – Діани, Адоніса, Амфітріти та Нептуна, що стоять неподалік міської ради.