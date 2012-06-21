Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Із 73-ім закордонним партнером навів мости співпраці Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського (ТДМУ). Ним став медичний коледж Цанджоу в Китаї. Щойно звідти повернулася делегація українського вишу.
Тернополяни передусім ознайомили представників коледжу з усіма науковими проектами, які впроваджують у виші, представили й університетський навчально-науковий інститут медсестринства. Обговорили також можливості наукової співпраці двох закладів і навчання китайських студентів в ННІ медсестринства ТДМУ.
У цьому напрямку, за інформацією прес-служби вишу, взялися розробляти дві програми здобуття вищої освіти. Одна з них передбачає підготовку бакалаврів медсестринства для тих, хто вже закінчив навчання в коледжі Цанджоу за спеціальністю «Медсестринство». Вони здобуватимуть освітній рівень бакалавра в Тернопільському медичному університеті на денній формі навчання впродовж двох років. З цьогорічного вересня китайці формуватимуть групи студентів для посиленого вивчення англійської, адже в ТДМУ навчатимуться саме цією мовою.
Здобувати вищу освіту з медсестринства громадяни КНР зможуть також після закінчення школи за чотирирічною програмою на стаціонарній формі навчання. У цьому сенсі вони два роки навчатимуться в медичному коледжі Цанджоу та протягом двох наступних років здобуватимуть знання в ТДМУ. Після успішного завершення університету отримають дипломи бакалавра.
Делегація ТДМУ в Китаї мала можливість ознайомитися й з діяльністю клініки «Peoples Hospital» (народна лікарня), афілійованої з коледжем.