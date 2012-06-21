Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У результаті успішної спільної спецоперації працівників Державної фіскальної служби в Тернопільській області, департаменту внутрішньої безпеки, управління захисту економіки Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність злочинної групи. Зловмисники займалися незаконним виготовленням і збутом підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на Заході України.
Як поінформувала речник прокурора Тернопільської області Леся Гурецька, під час санкціонованих обшуків на території Тернопільщини, Львівщини та Закарпаття вилучили велику партію фальсифікату – за попередніми підрахунками, майже 5200 літрів горілки та коньяка, 1200 літрів спирту. Загальна вартість вилученого в лиходіїв обладнання та товарно-матеріальних цінностей становить майже три мільйони 300 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування.