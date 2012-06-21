Саркофаг римської епохи із золотою діадемою виявили будівельники в турецькому місті Ізмір (стародавня Смірна). Робітники натрапили на кам'яну домовину, коли копали котлован під фундамент в історичному районі Конак, і повідомили про знахідку в міністерство культури і туризму. Під час термінових розкопок археологи виявили саркофаг з кришкою, всередині нього знаходилися людські рештки, фрагменти кераміки і золота діадема.
Збережені кістки дозволяють провести радіовуглецеве датування знахідки, поки ж археологи попередньо відносять саркофаг до II століття нашої ери, коли Смірна досягла свого розквіту і була одним із найбільших міст римської провінції Азія. Основними джерелами багатства міста були міжнародна торгівля і сільське господарство на прилеглій території. Хоча в 178 році Смірна була зруйнована сильним землетрусом, її швидко відновили за вказівкою імператора Марка Аврелія. Більшість збережених в місті античних споруд відносяться до його епохи.
Міська рада зі збереження культурної спадщини прийняв рішення оголосити район, де був знайдений саркофаг, «археологічною пам'яткою третього ступеня», так як знахідка може означати існування тут не одиничного поховання, а некрополя. Перш ніж будівництво в цьому місці дозволять відновити, будуть проведені розвідувальні розкопки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»