Турецькі археологи під час проведення розкопок на кургані Норік у східній провінції Бінгол виявили рідкісні стародавні дитячі пляшечки, що датуються 2500 роком до н.е.
Як повідомляє Daily Sabah, пляшечки були виявлені при вивченні поселення раннього бронзового століття, яке існувало на місці сучасного села Мурат в Солханському районі Бінголь.
Всього археологи виявили лише три таких артефакти. Це глиняні посудини з вузькими носиками. Останні і допомогли вченим ідентифікувати артефакти як дитячі пляшечки. Посудини добре збереглися. Крім носиків вони мають ручку.
Археологи повідомили, що стародавні пляшечки могли вміщати від 50 до 150 мілілітрів рідини. Аналогічні артефакти були знайдені два роки тому в західній провінції Чанаккале. Однак вік тих артефактів становив «всього» 2000 років. Знайдені пляшки на 2500 років старші. Знахідки поповнять колекцію музею міста Елазиг.
Як розповів директор цього музею Зією Килинч, при розкопках були знайдені й інші предмети всього майже 600, які представляють різні епохи (середній візантійський період, ісламський період, період урартскої цивілізації, залізний і ранній бронзовий вік).
На сьогоднішній день ідентифіковано 124 артефакту. Серед усіх знахідок дитячі пляшечки є одними з найдавніших, що й не дивно вони були виявлені в нижньому шарі кургану, до якого археологи добиралися кілька років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»