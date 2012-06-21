На острові Ліндісфарн команда добровольців виявила рідкісний ігровий предмет, імовірно датується однією з перших набігів вікінгів близько 1200 років тому. Артефакт виготовлений з прозорого блакитного скла, прикрашеного зовні тонкими кільцями матового білого кольору. Скло увінчане п'ятьма білими скляними кульками, які виглядають як абстрактна корона (відео дивіться нижче).
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Археологи визначили артефакт як ігрову фігуру, ймовірно, короля, в яку грали, як в настільну гру вікінгів hnefatafl («стіл короля»), яка мала численні версії, зокрема в Британії, яку, як вважають, запозичили з римської військової гри Ludus Latrunculorum. Мета гри полягала в тому, щоб захистити короля.
Раніше аналогічні предмети були знайдені в Ірландії, Німеччині і Швеції, але це всього лише друга подібна річ, будь-коли знайдена у Великобританії.
Відзначимо, що Ліндісфарн, який також відомий як Святий острів, розташований у північно-східному узбережжі Англії і його історія починається з VI-го століття нашої ери. Саме він став місцем першого великого рейду вікінгів у Британію.
«Насправді, ми вважаємо, що цей предмет, ймовірно, спочатку був похований з представником нортумбрійскої еліти, чия могила була пізніше розграбована», – кажуть вчені.
Примітно, що артефакт був виявлений в ході розкопок, які фінансуються волонтерами. За словами вчених, якість цієї речі говорить сама за себе, що це був якийсь елітний ігровий набір. Належати він міг як власне вікінгам, так і місцевим жителям, які ввібрали в себе вплив скандинавської епохи.
При розкопках були виявлені будівля монастиря і частина пов'язаного з ним кладовища, датованого приблизно 700-1000 рр. н е. Інші артефакти, виявлені під час розкопок у 2019 році: два мідних кільця, бронзова пряжка, мідна шпилька, кілька англосаксонських монет і рідкісні «іменні камені», різьблені камені, зроблені в пам'ять людей, похованих на Святому острові.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» вчені з університету Вуллонгонга визначили дату таємничих наскельних малюнків, яким 12 тисяч років, виявлених в Австралії, і прийшли до висновку, що стародавні автори в такий спосіб зобразили кліматичний хаос на континенті після завершення льодовикового періоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»