Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Виконком Вінницької міської ради ухвалив проект маркетингової стратегії Вінниці до 2020 року, який розроблено за підтримки міжнародного проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС / PLEDDG). До участі в робочій групі, що працювала над створенням програми, залучалися представники бізнесу, влади, громади, освітніх закладів, а також митці та міжнародні фахівці.
«Мета розробки та впровадження маркетингової стратегії міста полягає у вирішенні питань місцевого економічного розвитку, формуванні сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, активізації інвестиційних процесів, впровадженні інновацій, підвищенні конкурентоспроможності місцевих підприємств, покращення життя мешканців міста. Очікувані результати: формування унікального іміджу Вінниці як міста стійкого лідерства, справжнього та інноваційного, толерантного, збалансованого та гармонійного», – зазначив директор департаменту економіки та інвестицій міської ради Віталій Погосян.
Програма є одним з інструментів виконання стратегії розвитку «Вінниця: 2020». Серед переваг міста, які визначила робоча група, – вдале географічне розташування, близькість до Румунії і Молдови, дорожня і транспортна система, залізничний вузол, аеропорт. Крім того, – лідерство в наданні якісних адмінпослуг, якість місцевого продукту, середній рівень цін на товари і послуги. Також робоча група акцентувала увагу на історичному напрямку, мультикультурності та толерантності міста, поєднанні традицій та інновацій, високому потенціалу бізнес-спільноти.