Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Формування ефективної місцевої політики розвитку підприємництва обговорили учасники круглого столу «Вінниця – місто ефективних регулювань. Як досягти успіху?».
«Ми дійсно бачимо, що навіть в середньостроковій перспективі можемо розраховувати на те, що місто Вінниця буде розглядатись як повноцінне європейське місто, яке може слугувати майданчиком для розвитку міжнародного бізнесу. Щоб розвивати власний бізнес, власне мале та середнє підприємництво нам потрібно зробити дуже багато, зокрема, реформувати себе, трансформувати своє бізнес середовище і регуляторне середовище», – зазначив заступник міського голови Владислав Скальський. Перший крок покращення бізнес-клімату – очищення регуляторного поля від застарілих, непрозорих та зайвих регулювань, запровадження підходів «розумного регулювання» тощо. Саме це має на меті ініціатива міської ради «Відкрита регуляторна платформа.
«Вінниця стала чемпіоном у своїй готовності сучасними способами змінювати середовище для роботи підприємництва», – зауважила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.
Круглий стіл був проведений Вінницькою міською радою у співпраці з Державною регуляторною службою України за підтримки проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», який реалізується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). Захід є одним з кроків реалізації програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва міста Вінниці на 2017-2020 роки.