Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницьким міським судом визнано винною адміністратора одного з гральних закладів міста у вчиненні кримінального правопорушення та призначено їй покарання – штраф у розмірі 255 тисяч гривень.
Місцевою прокуратурою доведено, що обвинувачена порушувала вимоги закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».
За допомогою програмного забезпечення та мережі «Інтернет», використовуючи персональний комп'ютер, адміністратор отримувала від гравців готівкові кошти та встановлювала кількість ігрових балів, що еквівалентні сумі наданих гравцем грошей, на інші комп’ютери, розташовані в гральному закладі, надаючи таким чином можливість гравцю, шляхом визначення ставки в грі, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
Як повідомляє прес-служба прокуратури області, вироком суду гральне обладнання та готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності, конфісковано.