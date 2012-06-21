Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Щоб зібрати кошти на оздоровлення 80 дітей з Луганської та Донецької областей, у Вінниці представники повітряних сил ЗСУ, військових частин 3008 та 3028 Національної гвардії, управління Служби безпеки в області, прокуратури, ДСНС, поліції, фіскальної служби та ветерани десантних військ в області зберуться 2 червня на благодійний забіг «Чужих дітей не буває». Ініціаторами проведення акції є громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» і ГО «Українська асоціація інвалідів АТО.
«Ми плануємо зібрати кошти та забезпечити дітям відпочинок у таборі «Подільський Артек» протягом 24 днів. Кожен з учасників забігу долучиться до благодійної акції, передавши на добру справу стільки коштів, скільки може, після чого отримає номерок, з яким і бігтиме. Сподіваємося, що зберемо необхідну суму, а це – 430 тисяч гривень, і зможемо оздоровити 80 дітей», – розповів голова Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Анатолій Слівінський. Цього дня у Центральному парку міста організатори та спонсори благодійної акції «Чужих дітей не буває» влаштують родинне свято для дітей учасників АТО і волонтерів з усіх районів Вінницької області. В програмі – концерт, розважальні акції, конкурси та аніматори для малечі тощо.