Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У приміщенні Вінницького національного технічного університету, за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестада, урочисто відкрили міжнародний центр інжинірингу в рамках проекту «Україна-Норвегія». Виш співпрацює з Норвегією з 2016 року. За цей час у його відділеннях перепідготовки військових чимало учасників АТО пройшли соціальну адаптацію. До навчання також залучалися члени їхніх сімей, що було передбачено угодою із норвезькою стороною. Робота проводилася за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації, який є посередником між Урядом Норвегії й українськими університетами – учасниками програми навчання.
«Цей чудовий Центр, на мою думку, буде важливою ланкою на шляху розвитку відносин між Норвегією та Україною», – сказав у вітальному слові Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій підкреслив велике значення для України і, зокрема, для Вінниччини, міжнародної підтримки у дуже непрості для країни часи та розуміння тих викликів, які стоять перед українським суспільством: «Дозвольте, пане Посол, подякувати у Вашій особі Уряду Норвегії за підтримку України та її народу у прагненні рухатись вперед. Перед нами є серйозні виклики, в тому числі і щодо адаптації численної категорії військовослужбовців, які пройшли АТО, повернення їх до активної діяльності. Цей проект – крок у завтрашній день, пошук механізмів активної та успішної співпраці», – зазначив керівник області. Міжнародний центр «Україна – Норвегія» створений задля розвитку та зміцнення дружніх відносин між двома країнами, ознайомлення студентів, викладачів та вінничан з історією, культурою, освітою та економікою норвезького народу, а також налагодження співпраці з норвезькими університетами у сферах інформаційних технологій та енергоефективності.