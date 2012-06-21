Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні запрацювало унікальне в нашій країні відділення екстреної медичної допомоги. У ньому пацієнтам забезпечать інтенсивну терапію та оперативні втручання за необхідності, а також сучасні діагностичні дослідження. Важливо і те, що авто швидкої допомоги доставляє хворого у коридор відділення, що зручно та економить час.
«На сьогодні відділенню немає аналогів у нашій країні. Європейський підхід дає змогу значно скоротити час огляду пацієнтів, прийняття рішень та встановлення діагнозу за невідкладних станів, а також період до надання невідкладної допомоги», – зазначив головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Василь Паненко.
На облаштування відділення використано 16 мільйонів гривень бюджетних коштів: 5 мільйонів з ДФРР та 11 з обласного бюджету. Створення відділення дало можливість територіально об'єднати всі служби, які задіяні у наданні екстреної медичної допомоги.
Варто зауважити, що протягом року до приймального відділення та травмопункту обласної лікарні звертається майже 50 тисяч дітей.