Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З першого вересня цього року у місті Вінниці запрацює новий навчальний заклад – Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді. Його створюють на виконання тристоронньої угоди між Вінницьким національним технічним університетом, Вінницькою обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки облдержадміністрації. Наразі призначено директора ліцею, технічний університет виділив ліцею 1400 квадратних метрів площі та надав гуртожитки для майбутніх вихованців.
Навчальною програмою передбачено додаткові години для позакласної роботи, лабораторних та технічних робіт.
«Особливо приємно, що у новоствореному навчальному закладі будуть працювати багато відомих викладачів. На мою думку, ліцей стане родзинкою освітньої системи області. Сподіваюсь, що обдаровані діти Вінниччини прагнутимуть до навчання у цьому закладі та отримають якісну допрофесійну підготовку», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Івасюк.