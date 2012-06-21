На честь 140-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога Миколи Леонтовича у Вінниці відбудеться фестиваль. Протягом 11—13 грудня цього року кращі хорові колективи області та України виконають понад сто його творів.
За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Івасюка, фактично вже півтора року тривають заходи, присвячені цьому ювілею. Торік у серпні в селі Марківка Теплицького району відкрито меморіальний комплекс біля могили композитора та відреставровано й оновлено музей Миколи Леонтовича. Відбулися заходи і загальносвітового значення. Зокрема, організовано флешмоб з виконання пісні «Щедрик», до якого долучились більше 50 співочих колективів з 10 країн світу. Проведено перший міжнародний оперний фестиваль у Тульчині, який розпочався виконанням опери Миколи Леонтовича «На русалчин Великдень». У вересні цього року урочисто відкрито погруддя видатного композитора у Вінниці біля училища культури і мистецтв. Крім того, в області започатковано Всеукраїнську премію імені Миколи Леонтовича в галузі культури і мистецтв. «Таким чином ми підійшли до кульмінаційних заходів з відзначення 140-річчя від дня народження Миколи Леонтовича, які відбудуться 13 грудня», — зазначив під час засідання оргкомітету Ігор Івасюк.
Тож у Вінниці відбудеться І Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва імені Миколи Леонтовича, в якому візьмуть участь 40 хорових колективів Вінниччини та України. Впродовж трьох днів шанувальники хорового мистецтва та творчості композитора матимуть змогу насолодитись мистецтвом хорового співу. У фестивалі візьмуть участь творчі студентські колективи, кращі народні аматорські хори та дитячі хорові колективи області. Окрасою фестивальних заходів стануть виступи провідних професійних хорових колективів України: академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії, міського академічного камерного хору «Вінниця», камерного хору «Воскресіння» (м. Рівне), камерного хору ім. Д. Бортнянського (м. Чернігів), муніципального камерного хору «Київ», академічного хору Харківської державної академії культури, хорового колективу Одеської національної музичної академії.
У день народження композитора в селі Марківка Теплицького району відбудеться покладання квітів до меморіалу та урочисте відкриття діброви Миколи Леонтовича.