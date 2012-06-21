Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Єдину комплексну схему розміщення вивісок та рекламоносіїв на комерційних будівлях по вулиці Соборній презентували у вінницькому NGOхабі. Зовнішній вигляд центральної частини міста має бути естетичним і привабливим, а вивіски на будівлях – сприяти покращенню візуальних якостей міського середовища, збереженню автентичності та туристичної привабливості. Тож власники приміщень на головній вулиці міста мають привести у відповідність свою рекламну інформацію та вивіски до вимог департаменту архітектури і містобудування міської ради. Зокрема, щодо технічних і просторових характеристик, таких як висота літери, розмір інформаційної таблички, кольорова гама тощо.
«Головна вулиця міста має бути візитівкою Вінниці. Якщо ми подивимось на практику інших європейських міст, то побачимо, що головна вулиця, історичний центр, – це та «золота миля», яка дає можливості генерувати великий фінансовий потік від туристів. Але для того, щоб зробити цю конверсію потоку, нам потрібно вибратися з пастки регіонального міста. Тому ми дуже сподіваємось, що всі ви підтримаєте цю ініціативу, відреагуєте позитивно на зміни, отримаєте моральне задоволення від того, що вся вулиця буде мати єдиний культурний код і ви відчуєте економічний ефект. Адже з кожним роком потік туристів зростає, ми робимо для цього все можливе. Завдання влади створювати можливості, завдання бізнесу – використати ці можливості. А сьогодні наше з вами завдання спробувати піднятись на одну сходинку вище, ніж ми є на даний момент», – зазначив під час зустрічі з підприємцями заступник міського голови Владислав Скальський. Разом із комплексною схемою розміщення вивісок розроблено алгоритм взаємодії всіх сторін щодо виявленням фактів порушень та вжиття заходів з реагування включно до примусового демонтажу.