Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Автомобіль-заправник пальним літаків виготовили на вінницькому 45-му експериментальному механічному заводі. Це перша така українська машина, яких потребує як цивільна, так і військова авіація.
«До виробництва першого в Україні аеродромного паливозаправника ми ішли наполегливо. Наші спеціалісти побували у Німеччині, де вивчили їхній досвід та отримали консультації. Автомобіль обладнаний за європейськими стандартами, а коштує у рази дешевше від європейських аналогів», – зазначив директор 45-го експериментального механічного заводу Микола Чумак.
Авіазаправник «АПЗ – 20 – 632218» вміщує 20 кубів пального. Нині заводчани завершуються його випробування і до кінця цього року відправлять замовнику. Потреба у таких машинах неабияка, адже у Повітряних силах користуються заправниками, яким десятки років.
Протягом останній років на 45-му заводі розробили кілька типів автомобільних заправників пальним для Міністерства оборони та Національної Гвардії. Загалом підприємство завзято працює на зміцнення обороноздатності держави: це і ремонту заводських цехах військової техніки, і розробка необхідної пересувних автомайстерень для ремонту танків і БТР. Цього року обсяги замовлень від держави збільшилося. А відтак значно зросла і зарплата працівників заводу, колектив якого становить понад 300 осіб.