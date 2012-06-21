Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці правоохоронці провели обшуки у двох гаражах та в транспортному засобу, який знаходився неподалік. Виявлено та вилучено 5 пластикових бочок ємністю по 200 літрів, 34 пляшки ємністю по 10 літрів, 2 пляшки ємністю по 5 літрів (всього 1350 літрів), які заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту міцністю 95%.
У автомобілі виявлено та вилучено 3 бочки ємністю по 200 літрів та 24 поліетиленові пляшки по 6 літрів (всього 744 літрів), заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту міцністю 95%, а також 6 пляшок по 10 літрів, заповнених спиртовмісною рідиною з характерним запахом спирту міцністю 40%.
Власне, список тари, в яких знаходиться спирт або фальсифікат різний за «градусами», досить широкий. У цілому, за інформацією прокуратури області, під час обшуку вилучено рідини з характерним запахом спирту в кількості 2094 літрів та фальсифікованих алкогольних напої в кількості 1078 літрів, а також 407 пачок цигарок. Проводяться слідчі дії.