Єгипетські археологи виявили верхню частину статуї фараона Рамзеса ІІ в районі Міт Рахіна в Гізі неподалік від храму давньоєгипетського бога Птаха, йдеться в повідомленні міністерства у справах пам'яток старовини.
«Виявлена верхня частина рідкісної статуї Рамзеса ІІ з рожевого граніту у вигляді «Ка», який символізує силу, життєздатність і приховану душу», – розповів журналістам генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазирі. За його словами, раніше вже знаходили подібну статую одного з фараонів III династії, але вона була зроблена з дерева.
Висота знайденого фрагмента статуї становить 105 сантиметрів, ширина – 55 сантиметрів. Над головою зображений символ «Ка» у вигляді піднятих рук, який може символізувати силу і життєздатність.
Статую фараона вдалося знайти на приватній території, господар якої таємно проводив розкопки, але був затриманий туристичною поліцією на початку грудня. Знахідку відправили в місцевий музей під відкритим небом, де її відреставрують.
Вважається, що фараон Рамзес ІІ, що правив приблизно в 1279-1213 роках до нашої ери, зробив Єгипет великою могутньою державою завдяки своїм перемогам, завоюванням, освоєнням нових територій, успіхам у будівництві і іригації.
До речі, мумія Рамзеса ІІ входить до десятки найстрашніших мумій світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»