Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Нині вже розроблено проєктну документацію на будівництво у Зміївському районі санітарного полігону, який не лише принципово відрізнятиметься від нині функціонуючого, а й завдяки лініям сортування та переробки дозволить «ущільнити» побутові відходи майже наполовину.
Як пояснив директор КП «Зміїв-сервіс» Віктор Ревенко, діючий нині полігон приймає сміття від 14 місцевих рад району і за рік на звалище вивозиться 100 тисяч кубометрів побутових відходів. Введення в дію нових технологічно сучасних потужностей, за його словами, дозволить зменшити в об’ємі сміття на 50 відсотків, а в тоннажі – на 30%.
Оскільки вартість спорудження об’єкту доволі висока – 169 мільйонів гривень, без інвестиційних вливань зміївчанам явно не обійтися. Тож обіцянка голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, який нещодавно побував на старому полігоні, допомогти у вирішенні залучення інвестицій, була як ніколи до речі. За його словами, адміністрація ще з лютого веде перемовини з потенційними іноземними інвесторами, готовими вкласти на умовах співфінансування свої кошти в переробку сміття. Олексій Кучер зазначив, що умови 80/20 відсотків цілком прийнятні, і робота в цьому напрямку триває.
Сьогодні ж комунальники «Зміїв-сервісу» очікують на експертні висновки щодо проєкту, щоб передати об’єктивну інформацію інвесторам.