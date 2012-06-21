Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пенсіонери міста Золотоноша, що на Черкащині, можуть щосереди користуватися міськими маршрутками безплатно. Разом з пенсіонерами за віком ця послуга поширюється й на інвалідів третьої групи. Такий подарунок для людей названих категорій у новому році підготувала Золотоніська міська рада. Кошти за перевезення пенсіонерів товариству «АТП-17112» переказали з міського бюджету.
Варто зазначити, що пільгові перевезення щосереди розпочинаються з 9 години ранку, коли пасажирський потік зі школярів та робітників і службовців спадає.