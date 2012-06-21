Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У 2018-му році з Миколаївського обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок учасників антитерористичної операції на сході України та членів їхніх сімей в санаторно-курортних закладах виділено три з половиною мільйона гривень.
З початку червня 28 учасників АТО разом із сім’ями відпочили в оздоровчо-спортивному таборі «Лісотехнік», що в Рибаківці Березанського району Миколаївської області. Наразі послуги з відпочинку та оздоровлення отримують 59 учасників антитерористичної операції та їхні родини в пансіонаті «Надія» міста Очакова. Днями в цьому пансіонаті розпочався відпочинок ще для майже сотні осіб. Загалом цього року планується оздоровити ще 746 учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Як зазначає голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, – «такі заходи дають змогу учасникам АТО безкоштовно отримати послуги з оздоровлення та відпочинку, пройти психологічну реабілітацію та відчути соціальну підтримку з боку держави».