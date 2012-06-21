Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії вручення премії Global Teacher Prize Ukraine-2018, яка покликана відзначити досягнення українських педагогів. Глава держави зауважив, що виховання й формування майбутньої особистості залежить від двох чинників — батьків і вчителів. А одна з найважливіших реформ в Україні — освітня.
«І ця реформа вже починає давати плоди. Хто має сумніви з цього приводу, подивіться на сучасних першокласників, які навчаються за програмою «Нова українська школа». Як вони біжать до школи, бо їм там подобається. Як їх зустрічають учителі. І це вже величезні зміни, які відбуваються, бо їх виховують по-іншому», — підкреслив Президент.
За словами Петра Порошенка, особливо приємно, що серед найкращих учителів України багато тих, хто спеціалізується на інклюзивній освіті. Це означає, що Україна виходить на новий європейський рівень ставлення до особливих дітей, повідомляє департамент прес-служби Адміністрації Президента. Переможцем конкурсу став Олександр Жук із Запоріжжя, вчитель інформатики у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Джерело». Його привітав глава держави.
Переможець отримає 250 тисяч гривень, рік безплатного навчання від «Освіторії» та поїздку на всесвітній загальноосвітній форум в Дубай.