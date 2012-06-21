До бюджету полтавської громади надходить чимало коштів, але не завжди їх спрямовують на першочергові для міста потреби. Тому інформація щодо надання певної суми коштів на поліпшення харчування учнів початкових класів приємно потішила батьків, бабусь і дідусів. На їхню думку, це потрібно було зробити вже давно, адже те, чим годують їхніх чад, не витримує критики. У меню в школах переважають картопля та борошняно-макаронні вироби.
Мабуть, серед депутатів вистачає цих самих чадолюбивих бабусь і дідусів, і вони на комісії з питань культури та освіти вирішили змінити стан речей — організувати в місті поліпшене харчування учнів початкових класів повністю або частково за рахунок бюджетних коштів. Порахували, що на 2020 рік на харчування учнів треба буде спрямувати 46 мільйонів гривень. 35-50% цієї суми профінансують із міської скарбниці.
А щоб харчування стало справді якісним, відповідальність за нього покладуть на директорів шкіл і батьківські комітети. Принагідно на комісії запропонували створити єдиний логістичний центр, який би організовував харчування і в лікарнях. Порушене на комісії питання тепер розглянуть на сесії.