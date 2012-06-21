Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доки тривають літні канікули, в Сумах у рамках Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері інтенсивно модернізують заклади загальної освіти, аби в опалювальний сезон максимально заощаджувати кошти на тепло.
Зокрема, торік на ці заходи було спрямовано і освоєно 17 мільйонів гривень, а нинішнього року 15 мільйонів, які вже освоєні більш як на 80 %в.
Так, нині тривають роботи у школах №№ 22, 24, 25, 29, НВК №16, а перед цим завершено термомодернізацію в навчальних закладах №№ 1 та 2.
Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, спектр робіт широкий: модернізація вентиляційних систем, заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій тощо.
Уже підраховано, що завдяки проведеним роботам в опалювальний сезон місту вдається заощаджувати щонайменше 20 відсотків бюджетних коштів, а якщо модернізація проводиться комплексно, то близько 30-ти.