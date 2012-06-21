Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ТОВ «Черкасиенергозбут» прагне до інтеграції українського ринку електроенергії в енергетичні ринки Європи. Співпраця з іноземними компаніями, вважають на підприємстві, — запорука справедливої конкурентної ціни для українських споживачів та демонополізації ринку електроенергії.
Як повідомив спеціалізований інформаційний ресурс EXPRO Consulting, ТОВ «Черкасиенергозбут» стало першим українським постачальником універсальної послуги, яке імпортувало електроенергію з-за кордону. Підприємство плідно працює з компанією Central Energy Trade (Угорощина), в якої протягом вересня і грудня минулого року придбало електричну енергію загальним обсягом 750 тис. кВт. год. та поставило її своїм споживачам. Таким чином, черкаська компанія лише у вересні використала 100 МВт перетину на кордоні з Бурштинським енергоостровом (Бурштинський енергетичний острів є однією з двох технічних зон, в межах яких працює українська енергетика. Другою є Об’єднана енергетична система України).
ТОВ «Черкасиенергозбут» планує продовжувати співпрацю також і з іншими європейськими компаніями.