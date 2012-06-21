Зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ і профільним віцепрем’єр-міністрам підготувати проєкт рішення про закриття з 27 березня кордонів України для будь-яких пасажирських перевезень.
«У цьому є нагальна потреба, тому що ми бачимо за останні тижні, що єдиним шляхом потрапляння коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону. Цей потік триває, збільшується кількість людей, уражених цією інфекцією, які приїжджають в Україну, після чого починається зростати кількості заражених», – цитує УНІАН його слова.
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