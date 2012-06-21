Підсумки опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у серпні 2019 року, викликають оптимізм щодо громадської думки й ставлення наших людей до своєї ролі в суспільстві.

83% опитаних вважають себе патріотами своєї країни. Торік було зафіксовано такий самий показник. Це дуже красномовна цифра, яка засвідчує, що п’ять останніх років не були марними у зміцненні морального духу нації. Щодо 11%, які не вважають себе патріотами, то кількість прибічників п’ятої колони із проросійськими поглядами вже ні для кого не становила таємниці після президентських і парламентських виборів.

Ще 6% співгромадян не змогли відповісти на це запитання, наводить УНІАН підсумки дослідження. А ще цьогоріч порівняно з попередніми даними зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на запитання про патріотизм, — 60%.

Опитування засвідчило, що у всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує три чверті: на заході таких 86%, у центрі — 85, на сході — 79, а на півдні — 78%.

Чудовою відповіддю Кремлю, який носиться з ідеєю свого «рускава міра» мов дурень із писаною торбою, стала кількість українців, котрі підтримали б проголошення Незалежності, якби такий референдум відбувся сьогодні. Таких виявилося 82%. Протилежну думку висловили б 12% так званих співгромадян, що так само збігається з наведеним вище опитуванням. Утім, як і кількість тих, хто не визначився з вибором.

Примітно, що у 2012 році соціологи нарахували 60% прихильників Незалежності, що слугувало сигналом для занепокоєння.

Найбільше тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, проживають на заході — 92%. У центрі таких нарахували 85, на півдні — 75, на сході, що також вельми непогано, — 69%.

Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (20—23%). Відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні Незалежності нашої держави, серед старшого покоління і бідніших верств населення. Це й не дивно, бо хто ж не хоче повернути молодість, силу, здоров’я, увагу протилежної статі тощо, про які залишається хіба що згадувати словами: «Ось, мовляв, у наші часи…». На щастя, вони вже ніколи не повернуться, бо минуле завжди залишається в минулому.

Так соціологи наголошують, що підтримка Незалежності чітко корелюється з почуттям патріотизму: що вищий рівень патріотичних почуттів, то більше вони підтримують проголошення Незалежності України.

Майже 60% населення відвідують масові заходи, які проводять на День Незалежності: чверть буває там щороку, 34% відвідують їх, але не щороку. Зовсім не відвідують таких заходів 36% людей, але ж це геть не свідчить про брак у них патріотизму. І лише 5% вказали, що не святкують Дня Незалежності. Знову-таки відносно менш популярні такі заходи серед бідніших верств населення, старшого покоління і на сході країни.