10 ЛИСТОПАДА – 100 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАЙКЛА СТРЕНКА
Найвідоміша фотографія часів Другої світової війни для американців — «Підняття прапора над Іодзімою». На світлині — п’ять морських піхотинців і матрос-санітар, які 23 лютого 1945 року встановили стяг США на вершині першого японського острова, на який висадилися наступаючі американські війська. Бої за Іодзіму тривали понад місяць — із 19 лютого по 26 березня.
Про запеклість кровопролитного штурму свідчить те, що із шести героїв, увічнених на знімку, троє загинули на острові ще до того, як за наказом тодішнього президента США Рузвельта зображених на фото вояків відкликали на батьківщину для участі у масштабній пропагандистській кампанії. Менш як доба знадобилася, щоб світлина облетіла світ, а ще не відомі широкому загалу морські піхотинці стали уособленням національної звитяги і мужності.
А найстаршим за званням серед воїнів, величний монумент яким нині височіє на знаменитому Арлінгтонському військовому цвинтарі США, — лемко Майкл (Михайло) Стренк. Він народився 10 листопада 1919 року в українському селі Орябина на території нинішньої Словаччини. 4 серпня 1922-го на руках матері, яка приїхала до США вслід за чоловіком-емігрантом, майбутній сержант морської піхоти прибув у новий для нього край.
На момент призову на військову службу Майкл Стренк навіть не набув американського громадянства, сертифікат про посмертне присвоєння якого урочисто вручили аж у липні 2008 року його сестрі Марії. Однак для лемка-українця це була війна не лише за свободу його нової американської вітчизни, а й за право кожного народу бути вільним.
На постаменті величного монумента з майже 10-метровими скульптурами героїв, що піднімають прапор над Іодзімою, викарбувано слова: «Неймовірна доблесть була їхньою спільною чеснотою». Це визнання заслуг усіх морських піхотинців США, на честь яких встановлено цей пам’ятник, і українця Майкла Стренка, який загинув у боях за острів 1 березня 1945 року і чий прах у 1949-му урочисто перепоховали на головному військовому цвинтарі США.