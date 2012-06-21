Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов вважає, що в Україні треба проводити ефективну приватизацію державних підприємств. З його слів, лише у підпорядкуванні Кабінету Міністрів України перебувають близько 3450 держпідприємств. З них близько половини не працюють, фактично, вони є кандидатами на банкрутство, але це не означає, що там немає чого продавати.
На думку Максима Нефьодова, навпаки, це великі можливості для інвестицій.
«Недоцільно приватизовувати ті об'єкти, які мають стратегічне значення для держави, або ті, де ринок не готовий поки взяти на себе всю відповідальність. Наприклад, у Японії є атомні електростанції, які належать приватним власникам. Зрозуміло, що в Україні має пройти ще багато десятків років, перш ніж ми зважимося на такий крок», — вважає він.
Як писав нещодавно «Урядовий кур’єр», уряд затвердив усі необхідні для впровадження нового закону про приватизацію акти, тепер справа за їх реалізацією. Першочергове завдання ФДМУ і Мінекономрозвитку — швидкий початок електронних аукціонів малої приватизації. Серед об’єктів великої приватизації більшість мають потенціал, але в них проблеми з боргами, перебувають на стадії санації чи банкрутства. «Продавати такі підприємства без попередньої підготовки та очищення — означає віддати за безцінь тим, хто знищить його заради швидкої наживи. Щоб запобігти такому перебігу подій, цьогоріч уперше уряд передбачив у держбюджеті кошти на залучення найкращих інвестиційних компаній, завданням яких буде підготовка та найвигідніший продаж», — вважає Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко. В уряді також впевнені, що максимально підготовлений до продажу 2018 року об’єкт — ПАТ «Центренерго».