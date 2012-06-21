Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Про таке рішення вітчизняної футбольної асоціації повідомив її президент, член виконкому УЄФА Андрій Павелко в ефірі одного з телевізійних каналів.
Він також поінформував, що усі 26 регіональних асоціацій передали свій автотранспорт, отриманий від ексклюзивного спонсора національної збірної України з футболу у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. А весь автотранспорт центрального офісу передано у розпорядження Головного військового клінічного шпиталю, над яким українські футболісти давно мають шефство.
Не залишаться без опіки й піклування також ветерани футболу, які досягли поважного віку, адже нова недуга найблючіше вражає саме цю вікову категорію.
Слід зазначити, що чимало українських гравців і тренерів та футбольних клубів також матеріально допомагають у боротьбі з пандемією. Зокрема, легендарний тренер Мирон Маркевич перерахував 10 тисяч доларів військовому клінічному шпиталю. За ці кошти були закуплені необхідні медикаменти. ФК «Олександрія» та «Колос» закупили апарати штучної вентиляції легень для місцевих лікарень.