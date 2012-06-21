Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Українська делегація на чолі із заступником Міністра аграрної політики та продовольства України Оленою Ковальовою повернулася з Канади, де відвідала міста Оттава та Гуельф. Головною метою робочої поїздки було детальне вивчення канадської системи підтримки сільськогосподарських підприємців через механізми субсидованого кредитування та страхування сільськогосподарських ризиків, а також можливості запровадження в Україні таких ефективних інструментів та практик, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Поїздка була організована Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
«Ми прагнемо дослідити найкращі світові практики кредитування та агрострахування, серед яких і канадська. Система підтримки сільгоспвиробників Канади побудована на повній довірі між фермерами, страховими компаніями та державою, що дозволяє економити час, ресурси та забезпечувати довготривалий економічний ефект. Аналіз ефективних страхових систем, інструментів, підходів дозволить нам виробити власну оптимальну модель. Її впровадження допоможе покращити інвестиційний потенціал сільськогосподарського сектору, надасть можливість передбачати цінові та погодні ризики, стимулюватиме зростання АПК», – зазначила Олена Ковальова.
Вона додала, що канадські фермери схвально оцінюють державні програми підтримки субсидування та кредитування, оскільки така підтримка забезпечує їм повну захищеність і фінансову стабільність. Система кредитування та субсидування в Канаді співфінансується державним та місцевими бюджетами і спрямована на те, щоб знизити усі можливі ризики до нуля.
Також заступник Міністра зазначила, що, зважаючи на посилену увагу України до розвитку фермерства, нова система агрострахування зможе стати опорою для впровадження ефективних інструментів кредитування малих та середніх фермерських господарств.
Під час поїздки українська делегація ознайомилася з деталями програм агрострахування, що впроваджуються Міністерством сільського господарства Канади (AAFC), обмінялася думками з представниками канадської сторони стосовно ролі уряду в структуризації програм управління ризиками, брала участь у дискусіях з приводу розвитку, підвищення конкурентоспроможності та впровадження інновацій в агросекторі.
Крім того, з канадськими колегами та Послом України в Канаді Андрієм Шевченко було обговорено питання розширення співробітництва та налагодження більш активних взаємозв’язків між Україною, Канадою та організаціями Групи Світового банку.
Варто додати, що сучасне, високо розвинене аграрне виробництво в Канаді створили переважним чином емігранти з України. Вони ж принесли на їхні терени набутий в Україні, але, на жаль, нині призабутий досвід селянської виробничої та кредитної кооперації, і тим зробили аграрний сектор привабливим для страховиків. Тому, коли ми вивчаємо аграрний досвід Канади, то фактично повертаємо до нас наші ж власні набутки.