Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Перша загроза для нашої картоплі –– очевидна, це несприятливий погодний чинник. Як повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, суха й спекотна погода з мінімальною кількістю опадів не лише була останніми днями, а й буде надалі наступні два тижні. Невеликі дощі очікуються лише у західних областях, там-таки буде дещо прохолодніше як для літа –– 22––27 градусів, на решті території –– від 27 і понад 30.
Науковець стверджує: зі змінами клімату таке літо, як цього року, стане постійним явищем. У такому разі років за десять на більшій частині території України доведеться взагалі відмовитися від вирощування картоплі через надмірно високі температури ґрунту і дефіцит вологи.
Наразі вже доводиться вперше за часи незалежності ввозити картоплю з країн ЄС –– це, зокрема, Франція, Бельгія та Нідерланди. Але якби ж то лише звідти!
Як стверджує виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова, торік до України через окуповані території та прифронтову зону нелегально ввезли понад 300 тис тонн картоплі. Ці дані, на жаль, не набули широкого розголосу й не стали приводом для рішучих дій з боку української влади –– а дарма.
Йдеться не лише про харчову, а й про насіннєву картоплю, саме звідти насувається серйозна загроза. І полягає вона не лише у тій шкоді, якої контрабанда завдає економіці кожної країни. Ще гірше, що садивний матеріал цієї картоплі потрапляє до нас не лише за демпінговою ціною (удвічі дешевше, ніж садивна картопля вітчизняної селекції), а й без жодних фітосанітарних перевірок.
Між тим, зауважує Оксана Руженкова, країни колишнього СРСР, що входять до так званого Митного союзу, наразі не завозять до себе високопродуктивні сорти європейської селекції, а вдалися до самостійної творчості із доволі жалюгідними результатами. Саме цей продукт доморощеної селекції з’явився на полях дрібних виробників України, і вже, на жаль, не лише на Сході.
А найгірше те, що «подарунок» сумнівної сортності від східних сусідів може зіпсувати порідний склад картоплі, яка вирощується великими господарствами. Таку картоплю, зауважує Оксана Руженкова, неможливо буде експортувати хоч куди-небудь –– Україна взагалі потрапить до переліку країн, імпорт картоплі з яких небажаний.