Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Старт полуничного сезону був стрімким і переможним для українських виробників ягід і водночас сприятливим для споживачів. Ціни на солодку ягоду стартували від 170 грн/кг, проте за три тижні стрімко впали до 28-35 грн, повідомляє аналітична служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Ще кілька років тому виробництво садової суниці в Україні вважалося нерентабельним бізнесом, а вітчизняні ринки були заповнені ягодами з сусідньої Польщі та інших країн ЄС. Втім, досвід роботи українців на польських полуничних полях дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити зростаючий попит на полуницю на внутрішньому ринку, і її вирощування цілком може бути вигідне. Це було підтверджено на практиці — за останні шість років обсяги імпорту свіжої садової суниці скоротилися на 88%: з 1286 тонн в 2012 році до 153 тонн у 2017-му, при цьому експорт зріст на 90% – з 184 тонн до 1799.

Приріст виробництва позначився і на споживанні. У минулі роки максимальні обсяги споживання полуниці було зафіксовано в 2013-му, в подальшому ринок повільно скорочувався. Відновлення зростання на ринку суниці відбулось у 2017 році, коли темп приросту споживчого попиту до попереднього року оцінювався в +11%.

До основних світових виробників садової суниці належить Польща, яка вирощує близько 200 тисяч тонн промислової суниці, що втричі більше, ніж обсяги, які вирощують наразі в Україні. Також ця країна є глобальним лідером за обсягами експорту замороженої суниці – 95 тис. тонн у 2017 році. Проте за останні шість років обсяги імпорту польської свіжої полуниці в Україну скоротилися на 68%, тим часом як Україна збільшила експорту суниці замороженої до Польщі з 0,031 тисячі тонн у 2013 році до 3,2 тисячі тонн у 2017-му.

Фактична втрата одно з ринків збуту та конкуренція на ринку замороженої ягоди завдають головного болю польським переробникам. За повідомленнями галузевих ЗМІ, наразі польські переробні підприємства ухвалюють рішення закуповувати дешевшу українську сировину, що безпосередньо чинить негативний ціновий вплив на польську ягоду. За даними «Інфо-Шувар» (інформаційна служба відомого українського оптового плодоовочевого ринку), суниця українського виробництва станом на 29 травня оцінювалась у середньому в 28-35 грн/кг, тоді як польська ягода коштує близько 53 грн/кг.

За оцінками Асоціації «Укрсадпром», за підсумками 2017 року Україна експортувала 1,8 тис. тонн свіжої полуниці та 3,0 тис. тонн замороженої. Вітчизняні підприємства торік експортували 15% виробленої суниці у свіжому вигляді і 25% – у замороженому. Експортні поставки забезпечуються виключно за рахунок підприємств, що можуть запропонувати великі однорідні партії продукції. Це, до речі, ще один аргумент на користь створення ягідних кооперативів, що об’єднують малих виробників.

Полуничний сезон триває недовго, тому в короткостроковій перспективі вартість солодкої ягоди буде повільно зростати через скорочення пропозиції. Щодо інших продуктів харчування, то впродовж травня українці могли спостерігати зростання вартості більшості з них. Найбільше додали в ціні буряк (+66%), капуста (64%), морква (48%) та цибуля (+18%). Проте, це перехідний період, який спостерігається щороку — запаси овочів старого урожаю закінчуються і на ринок виходить новий урожай, який в перші місяці доволі «кусючий» за ціною, проте з ростом обсягів поставок на внутрішній ринок ціни стабілізуються та ближче до вересня почнуть знижуватися, констатують аналітики УКАБ.