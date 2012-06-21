Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В Українській зерновій асоціації (УЗА) наголошують на проблемі, яка насамперед стосується вітчизняних виробників сільгосптехніки, але зачіпає й аграріїв. Як стверджують експерти цього громадського об’єднання, органи Держмитслужби безпідставно завищують митну вартість імпортних комплектуючих для вітчизняної сільськогосподарської техніки.
Загальна сума цього завищення, на думку УЗА, лише за 2019- 2020 роки може становити десятки мільйонів гривень. Зерновики зауважують: митниця у цьому питанні діє на власний розсуд, не звертаючи уваги на документи, що засвідчують справжню вартість імпортованих виробів, і не наводять ніяких аргументів на пояснення своїх дій.
Наводять такий приклад: одна українська компанія імпортувала сто тонн металевих виробів. Їхня митна вартість мала б становити 1,54 долара за кілограм, натомість на митниці нарахували 1,93. В результаті податкові зобов’язання компанії необґрунтовано зросли на 263,3 тис. грн.
Вартість коліс для сільгосптехніки дивовижним чином зросла взагалі на 53%, що збільшило витрати імпортера на понад півмільйона гривень. Таких випадків — десятки й сотні на рік, наголошують в УЗА, а скасувати дії митних органів можна лише через суд. При цьому рішення судів не на їхню користь митні органи не квапляться виконувати.
Це створює великі проблеми для вітчизняних виробників — страждає їхня конкурентоспроможність навіть на своєму власному ринку. Адже готову імпортну сільгосптехніку завозять без усілякого завищення, тож вона майже зрівнялася у ціні з вітчизняною, чого у цивілізованій державі бути не повинно.
Свою чергою, таке становище знижує інвестиційну привабливість українського сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу фахівці УЗА звертають на те, що у такому самому становищі опинилися й виробники зрошувальних систем для землеробства, а ці системи з останніми кліматичними змінами стають критично необхідними в Україні.
Тому УЗА звертається до уряду з проханням ініціювати відповідні зміни до законодавства. А саме: заборонити митним органам на свій розсуд коригувати митну вартість товарів, якщо її зазначено у зовнішньоекономічному договорі, і законодавчо затвердити перелік товарів, на які дозволено таке коригування.
Також пропонується заборонити перераховувати митну вартість через штучну зміну одиниці виміру (наприклад, не за кількістю одиниць, як зазначено у документах, а за вагою). За рішення про необґрунтоване коригування митної вартості імпортованого товару має відповідати персонально керівник митного органу, аж до звільнення з державної служби і позбавлення права будь-коли обіймати державну посаду.