Знані всьому світу Астерікс і Обелікс як втілення французького духу завдячують своїм народженням іноземцеві. Це письменник, видавець і художник Рене Госінні. У журналі Pilote, який він заснував, відбулася прем’єра коміксу про пригоди нині відомого на всіх континентах героя. Перший номер видання надійшов у продаж 29 жовтня 1959 року і розійшовся накладом 300 тисяч примірників. Ще за кілька тижнів до цього Астерікс уже з’явився на рекламних щитах із закликом купувати і читати новий часопис. Кумедний персонаж коміксу не лише виправдав сподівання видавців Pilote, а й здобув безсмертя і світову славу.
Однак в Україні мало хто знає, що в Рене Госінні українське коріння. Він народився 14 серпня 1926 року в Парижі, куди емігрували його батьки варшав’янин Станіслав Госцінний та уродженка містечка Ходорків (нині Попільнянського району Житомирської області) Ганна Березняк.
Коли малюкові виповнилося два роки, родина у пошуках роботи перебралася за океан — у столицю Аргентини Буенос-Айрес. Із 1945 року Рене Госінні жив у Нью-Йорку, звідки він приїхав у Францію для проходження строкової служби в армії. Для нього це був перший у свідомому віці візит на батьківщину.
У 1948 році француз лише за місцем народження знову в США, звідки через три роки він повернувся до Парижа вже як кореспондент одного із нью-йоркських інформагентств. Із 1951-го Рене Госінні — широковідомий у Франції журналіст і видавець, який зумів поєднати американську традицію коміксів із французькою національною культурою.
Світову славу талановитому синові Ганни Березняк приніс Астерікс, в образі якого втілено предковічний дух галлів і сучасну душу французів.