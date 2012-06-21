Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Недавно Рада з питань експорту продовольства (UFEB), яка є організатором багатьох заходів з популяризації української аграрної продукції у світі, приймала в Україні делегацію представників продовольчого сектору Республіки Китай (Тайвань).
Діловий візит відбувся в рамках спільного з ЄБРР проекту з налагодження ділових контактів та обміну досвідом між Україною та Тайванем в галузі молоко- та м’ясопереробки. До складу делегації входили імпортери та закупівельники сухих молочних продуктів, товарів бакалійної групи та нішевої продукції.
У рамках візиту представники тайванського продовольчого бізнесу провели низку зустрічей та переговорів з більш як 20 українськими виробниками продовольства. Обговорювалися перспективи імпорту сухого молока та сироватки, а також сухих молочних залишків з України для використання у тваринництві Тайваню.
«З ділової точки зору я бачу великі перспективи у веденні бізнесу з Україною, і навіть в Україні, — зазначив представник компанії Hercules Foods Industrial Ерік Чуанг. — Українські молочні продукти, фрукти, харчова олія, мед та цукор можуть бути конкурентоспроможними товарами на ринку Східною Азії. Хоча певні труднощі у налагоджені торговельних зв’язків викликають міжнародні ввізні мита та логістична складова». Натомість варто зауважити, що все зростаюче населення як материкового Китаю, так і Тайваню вкупі із підвищенням рівня їхнього добробуту являють привабливий ринок збуту для виробників продовольства всього світу і України зокрема, особливо якщо зважити на високу вартість власного продовольства у цьому регіоні.
«Ринок Тайваню може стати перспективним для української органічної та нішевої продукції, наприклад, горіхів, насіння, ягід та нішевих олій. Особливо затребувані ці товари у хлібобулочній та кондитерській галузях», — прокоментувала ринкові перспективи співробітництва директор компанії COSMOS Evaluation & Management Corp. Саманта Фенг.
У привабливих перспективах співробітництва з українськими виробниками тайванська делегація мала можливість переконатися під час відвідин переробних потужностей українських молочних та м’ясних підприємств, зокрема ТОВ «Фірма «Фавор», ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат», ТОВ «Органік Мілк».
Під час оглядин молочних ферм ТОВ «Терезине», ТОВ «Українська молочна компанія» та ТОВ «МВК «Єкатеринославський», організованих Асоціацією виробників молока, члени делегації були вражені продуктивністю українських корів, масштабами та ефективністю молочних ферм. Для порівняння: у Тайвані найбільша в країні молочна ферма нараховує три тисячі корів.
Плани співробітництва у цій галузі – далекосяжні. Тож, сподіваємося, маленькі громадяни Тайваню скоро скуштують українського молока, а як виростуть – то, мабуть, сала попросять...