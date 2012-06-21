Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Пасажиропотоки через аеропорти України цього року збільшилися на 26% і сягнули 8,9 млн чол., повідомляє Міністерство інфраструктури. Зокрема, у міжнародному сполученні пасажиропотік становив 7,9 млн пасажирів. При цьому 4,9 млн чол. було перевезено у міжнародному сполученні українськими авіакомпаніями. Вони збільшили обсяг пасажирських перевезень на 18,7%. На 8% зріс обсяг комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, в тому числі на 7,3% – у міжнародному сполученні (38,3 тис. рейсів).
Варто додати, що це не межа. Наразі реалізується програма «Проектування, реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для забезпечення безперервного фінансування програми Урядом прийнято рішення спрямувати 253 млн гривень на будівництво злітно-посадкової смуги в МА «Одеса». Про це повідомив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
«Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало виділення додаткових коштів на роботи в аеропорту Одеси. У травні цього року я інспектував хід будівництва злітно-посадкової смуги, у 2019 році оновлений аеропорт, я впевнений, дозволить перетворити Одесу на південний хаб. Вже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30 відсотків у рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо», – зазначив очільник Міністерства інфраструктури.
Будівництво нової полоси дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги буде майже в 2 рази більше за існуючу (класифікаційне число спроможності покриття (PCN) нової смуги 64, проти 35 – існуючої). Також у рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне та метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО) (існуюча смуга сертифікована по категорії І (ІКАО).
Володимир Омелян подякував Президенту України та Прем’єр-міністру України за підтримку ініціативи Міністерства щодо розвитку регіональних летовищ.