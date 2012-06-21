Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%», за якою низка банків розпочала надавати кредити для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, чимало власників компаній з багатьох причин не можуть отримати позики. І винуватцями цього є самі компанії.
Так вважають менеджери та керівники низки українських банків, які зазначають, що директори компаній надають украй слабкі бізнес-плани та мають погану кредитну історію. Про це кажуть також українські економісти.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, написати грамотний бізнес-план для багатьох компаній є дуже великою проблемою: «В Україні дуже мало фахівців, які можуть це зробити. Чимало бізнесменів мають недостатні теоретичні та практичні знання з економіки, фінансів та менеджменту. До того ж, слід зазначити, що фінансові ресурси за програмою доступних кредитів є обмеженими і їх треба значно розширювати».
Втім економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що неякісні бізнес-плани не є головною проблемою для отримання кредитів. За його словами, більшість бізнесменів та власників компаній мають дуже погану кредитну історію та взагалі історію діяльності своїх фірм теперішніх та колишніх. «Менеджери банків це все бачать за електронними базами даних різних фіскальних органів та фінансових установ. Часто-густо підприємці тільки те й роблять, що відкривають та нашвидкоруч закривають підприємства. Також компанії діють кілька років, а жодних виплат податків немає. Все, як кажуть, «по нулях». І все це просто можна відслідкувати», — зазначає він «Урядовому кур’єру».
За словами експерта, потенційні отримувачі кредитів повинні чітко показати джерело походжень своїх коштів, а воно часто є непрозорим. Тому банки просто відмовляють таким кандидатам.
Нагадаємо, що фінансові установи не хочуть мати справу з такими потенційними кредитотримувачами, тому що Нацбанк України може суворо покарати банки за надання кредитів сумнівним компаніям та тим, хто має погану історію та репутацію.
Нагадаємо, за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» різними банками вже було надано понад 460 кредитів на суму 280 мільйонів гривень.