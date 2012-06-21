Українська народна пісня — дзеркало, в якому відображається широке і багатогранне життя-буття нашого народу, його доля і недоля. У пісні, в її чародійній силі криється одна з таємниць нашої стійкості. Наша пісня — сумна чи весела — завжди окрилює, пов’язує нас у цілість, хоч би на яких землях ми перебували.
Сонячними травневими днями на березі Дніпра в Черкасах відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної пісні «Пісенний оберіг». 111 учасників із Києва, Сум, Одеси, Вінниці, Дніпра, Черкас, Черкаської та Київської областей прибули сюди, щоб показати свої таланти. Віку учасників не обмежували, тому всі охочі мали змогу заспівати на сцені. Мелодійні пісні, яскраві костюми й надзвичайно емоційні виступи зачарували глядачів.
За рішенням професійного журі переможця обрали в кожній віковій групі, а також визначили володаря гран-прі. Ним став київський гурт «Маків цвіт», до складу якого входять дівчата 12—15 років.
Крім виступів, учасники й гості фестивалю долучалися до майстер-класів, які проводив фольклорний гурт «Володар», спілкувалися з торішньою володаркою гран-прі Поліанною Рижак, ділилися досвідом з однолітками.
На завершення фестивалю відбувся гала-концерт, під час якого виступили переможці. Слід відзначити найстарших учасників фестивалю — жіночий аматорський ансамбль «Горлиця» із села Байбузи Черкаського району і чоловічий квартет «Музики» з Умані, які виступали в категорії пенсійного віку і посіли у своїй номінації перші місця. Наймолодшим колективом був черкаський «Щедрик», у складі якого діти 6—8 років показали чудовий результат.