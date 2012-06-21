Завдяки телесеріалу «Величне сторіччя. Роксолана» нині майже кожен щось чув про битви за Відень. 1529 року місто спробував захопити султан Сулейман, а через півтора сторіччя відбулася Віденська битва, перемога в якій об’єднаного війська християн поклала край загарбанню Західної Європи Туреччиною. Ось лише із внеском України у цю вікторію справи такі самі, як із заявами Путіна, що, мовляв, росіяни перемогли б Гітлера без українців.
Один з польських істориків на науковій конференції, присвяченій Віденській битві, навів факт, що Київське воєводство, яке на той час входило до складу Речі Посполитої, внесло лише 0,2% загального обсягу військового податку, який накладали пропорційно чисельності населення. Отож саме таким нібито був внесок українців у перемогу під Віднем.
Насправді українськими землями, крім розореної безперервними війнами Київщини, ще були Волинське, Подільське, Белзьке і Підляське воєводства та Руський край (сучасні Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина). Серед загалом 22 тисяч жовнірів під командуванням польського короля Яна ІІІ Собеського, які здобули перемогу під Віднем, українці й вихідці з українських земель становили понад 13 тисяч, тобто дві третіх усього війська Речі Посполитої.