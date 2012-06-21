Команда 24-ї Української антарктичної експедиції записала вітання з полярної станції «Академік Вернадський». Українські полярники побажали співвітчизникам здоров'я і закликали усіх залишатися вдома.
«Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми в ізоляції тут цілий рік», – сказав керівник експедиції Ігор Дикий.
На щастя, усі полярники здорові і незабаром мали б повернутися в Україну. Однак з перезміною доведеться почекати, адже через пандемію COVID-19 команда наступної 25-ї Української антарктичної експедиції не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися до Києва. Нині Міністерство освіти і науки та Національний антарктичний науковий центр у співпраці з МЗС України та постійним представництвом України в Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію, зазначається на сайті МОН.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»