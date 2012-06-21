Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Вирощування жита в Україні нині в тренді. На цьому наголошують аналітики консалтингової компанії ПроАгро. Підвищеним попитом користуються зокрема гібридні сорти. За словами Тимура Солонського, керівника компанії «ТРЕСТ-С» (торгова марка «Доброкрай), з такого виду жита можна отримати борошна на 2-3% більше, ніж з пшениці.
Цьогоріч керівники сільгосппідприємств дедалі уважніше придивлялися до можливості поновлення вирощування жита в своїх господарствах, а дехто значно збільшив площі посівів.
Як розповіла «Урядовому кур’єру» перший заступник директора ПроАгро Марія Колесник, якщо позаторік збиральна площа під житом була на рівні 115 тис. га , а виробництво жита становило 334 тис. тонн, то у 2020 році в Україні цією культурою засіяли трохи більше –– 135 тис.га. Цьогоріч планується зібрати 366 тис. тонн жита.
За її словами, господарства справді повертаються до активнішого вирощування гібридних сортів жита, яке є менш примхливим, ніж пшениця та інші зернові.
Однак, як зазначають аналітики, якщо в Білорусі урожайність жита –– 50 центнерів з гектара, то в Україні лише 22 центнери. Та, вважають експерти, враховуючи навіть таку врожайність, з одного гектара можна виручити до 11 тис. гривень. А з вирахуванням витрат, внесених у цей гектар, дохід становитиме 6,1 тис. гривень. Тому й агропідприємствам, і самій державі слід подумати над активізацією програм вирощування жита.
«Урядовий кур’єр» уже писав, що потреби у цій культурі лише однієї Житомирської області цього року становлять 25 тисяч тонн.