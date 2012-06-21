Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Офіційна делегація міста Суми на чолі з першим заступником міського голови Володимиром Войтенком відвідала місто Враца (Болгарія), з яким побратимські зв’язки розпочалися ще 1967 року.
Представники слобожанського обласного центру взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня міста та 142-ї річниці подвигу Христо Ботева та очолюваного ним загону, провели низку зустрічей і переговорів з болгарськими колегами.
Володимир Войтенко та мер Враци Калін Каменов підписали відновлену угоду про партнерську співпрацю між містами, яка передбачає широкий обмін досвідом і спільними проектами у сфері місцевого самоврядування, охорони здоров’я, туризму, культури, молоді і спорту.
До слова, Враца – одне з перших міжнародних міст-побратимів Сум, з яким було укладено відповідну офіційну Угоду.