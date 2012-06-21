Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур'єр»
Експорт наших яблук у першому півріччі 2018 року сягнув 24 тис. тонн, тобто зріс у 3,9 раза в порівнянні з першим півріччям 2017 року. Він приніс Україні $ 8,2 млн. доларів валютної виручки, або в 5,3 рази більше, ніж в 2017 році. Про це повідомляють аналітики інформаційного агентства EastFruit, що спеціалізується на аналізі ринків фруктів за східними межами ЄС.
Варто зауважити, що виручка від експорту зросла більше, ніж сам експорт у кількісному вимірі. Аналітики пояснюють це тим, що ціна яблук у Європі зросла порівняно з торішньою внаслідок заморозків і спричиненого ними зниження урожаю.
Цікаво також зазначити, що експорт яблук в першому півріччі 2018 року був вищий, ніж у другому півріччі 2017 року, на 38%, що свідчить про подальший розвиток інфраструктури зі зберігання яблук, а також про зростання якості української плодоовочевої продукції.
Керівник Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Федір Рибалко зазначає, що загальний експорт яблук за сезон 2017/18 років збільшився в 3,2 рази і перевищив 40 тис. тонн: «Вперше після введення ембарго на поставки фруктів до Росії Україна експортувала понад 40 тис. тонн яблука що є підтвердженням того, що наше яблуко може конкурувати за якістю і на значно більш вимогливих ринках, ніж російський». Асоціація оцінює перспективи експорту в сезоні 2018/19 років в 100 –140 тис. тонн.
Аналітики EastFruit підкреслюють, що географія експорту яблук з України в попередньому сезоні була найширшою за всю історію українського експорту. При цьому в новому сезоні вона може ще більше розширитися. Однак ціни на яблука, за їхніми прогнозами, будуть помітно нижчі, ніж в сезоні 2018/19 років, а внутрішня ціна яблук в Україні може впасти до рекордного низького рівня, якщо оцінювати її в доларах США або євро, повідомляє Інформаційний центр Української аграрної конфедерації.